ضبط كميات من المواد المخدرة وأسلحة نارية خلال حملة أمنية في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية استهدفت منطقة المنيرة الغربية، أسفرت عن ضبط 15 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، المتنوعة بين أقراص وحشيش وفودو وأستروكس، كما أسفرت الحملة التي أشرف عليها الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، عن ضبط عدد من الأشخاص بحوزتهم أسلحة نارية خرطوش بدون ترخيص، اعترفوا بحيازتها بقصد الدفاع.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة للاتجار بها وترويجها بين عملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.