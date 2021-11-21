ضبط حشيش وأفيون وأقراص مخدرة داخل مقهى بطنطا

الغربية - مصطفى عادل

نجحت حملة لشرطة المرافق بالغربية برئاسة العميد وسيم قنديل رئيس قسم شرطة المرافق، بالاشتراك مع ضباط مباحث القسم، في ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة وفرش حشيش وكمية لمخدر الأفيون داخل أحد المقاهي بمدينة طنطا.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد وجه بتكثيف الحملات الأمنية على المقاهي لرفع الاشغالات، التي تعوق حركة المرور في الشوارع، وأثناء مداهمة أحد المقاهي بمدينة طنطا، تم ضبط فرش حشيش و108 قرص مخدر، وكمية من مخدر الأفيون، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.