ضبط حشيش وأفيون وأقراص مخدرة داخل مقهى بطنطا

نجحت حملة لشرطة المرافق بالغربية برئاسة العميد وسيم قنديل رئيس قسم شرطة المرافق، بالاشتراك مع ضباط مباحث القسم، في ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة وفرش حشيش وكمية لمخدر الأفيون داخل أحد المقاهي بمدينة طنطا.
كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد وجه بتكثيف الحملات الأمنية على المقاهي لرفع الاشغالات، التي تعوق حركة المرور في الشوارع، وأثناء مداهمة أحد المقاهي بمدينة طنطا، تم ضبط فرش حشيش و108 قرص مخدر، وكمية من مخدر الأفيون، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وكانت أمرت نيابة قسم زفتى بمحافظة الغربية بحبس صاحب محل لبيع الملابس 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتصوير الفتيات والسيدات داخل غرفة تغيير الملابس أثناء قيامهن بقياسها.
كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من مأمور قسم زفتى، بتحرير فتاتين محضراً يحمل رقم 16782 جنح قسم زفتى، يتهمن صاحب محل لبيع الملابس بتصويرهن أثناء قيامهن بتغيير وقياس الملابس داخل المحل.
وتم القبض على المتهم والتحفظ على الهارد الخاص بالكاميرات وتم إحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيق واصدرت قرارها المتقدم.
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