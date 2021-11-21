اليوم السابع
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الأحد، 21 نوفمبر 2021 10:57 م
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ضبط أدوية غير مصرح بتداولها بالعيادات الخاصة في كفر الزيات

الأحد، 21 نوفمبر 2021 09:56 م
ضبط أدوية غير مصرح بتداولها بالعيادات الخاصة في كفر الزيات الأدوية المضبوطة
الغربية مصطفى عادل

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تمكنت حملة مشتركة من العلاج الحر وإدارة الصيدلة بالغربية  من ضبط عيادة طبيب نساء وتوليد يديرها طبيب حر بمركز كفر الزيات، بها العديد من الأدوية غير المصرح لها بالتداول داخل العيادات الخاصة.

كان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية قد وجه بتشكيل لجنة مشتركه من العلاج الحر والصيدلة، وكانت الحملة المشتركة تحت إشراف الدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر كشفت أثناء عملها وفقا للضبطيات القضائية الممنوحة لها، عن عيادة مرخصة للكشف الظاهرى فقط ، يقوم ببيع أدوية غير مصرح بها في العيادات الخاصة وتم تحرير محضر بالواقعة .

قاد الحملة الدكتور بيشوي سامي ( علاج حر المديرية) الدكتور أحمد الشيخ ( علاج حر المديرية) الدكتور محمد نصر ( علاج حر المديرية) الدكتور محمد صلاح( علاج حر كفر الزيات) الدكتور عبد القوي غلوش (تفتيش صيدلة)، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


صحة الغربية

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