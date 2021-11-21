اليوم السابع
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شركة مياه مطروح تواصل إزالة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع

الأحد، 21 نوفمبر 2021 05:25 م
شركة مياه مطروح تواصل إزالة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع شركة مياه مطروح تواصل إزالة تجمعات مياه الأمطار
مطروح - حسن مشالي

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تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، ومجلس مدينة مرسى مطروح، العمل على إزالة تجمعات مياه الأمطار، من الشوارع الرئيسية والمناطق المختلفة وبدأت أطقم الشركة، بعد أن انتهت من إزالة المياه من الشوارع الرئيسية بوسط المدينة، في تكثيف الجهود، لإنهاء تراكم مياه الأمطار التي تتساقط بشكل متقطع، وذلك لتيسير حركة المواطنين والسيارات في جميع المناطق.

 وقال محمد خضر مساعد رئيس شركة مياه مطروح، أن فرق عمل الطوارئ وإدارة الأزمات بالشركة، انتهت من إزالة تراكمات المياه  في العديد من المناطق الرئيسية، بالإضافة إلى بعض الشوارع الفرعية، فيما تعمل فرق مجلس المدينة في مناطق أخرى، طبقا للتنسيق المشترك .

وأضاف "خضر" أن رجال شركة المياه والصرف الصحي، يعملون وقت وبعد سقوط الأمطار لإزالة تجمعات المياه، من الشوارع والمناطق الرئيسية أولا بأول، ومنع تراكمها لعدم إعاقة حركة المواطنين والسيارات، من خلال أسطول كبير من السيارات المجهزة بمعدات خاصة، ومضخات مياه بسعات متنوعة، بالإضافة إلى سيارات ومعدات مجلس المدينة.

يذكر أن أهالي مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملء الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.

 


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