اليوم السابع
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شاهد.. الشرطة تمد يد العون للمواطنين بالشوارع أثناء الظروف الطقسية السيئة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 07:03 م
شاهد.. الشرطة تمد يد العون للمواطنين بالشوارع أثناء الظروف الطقسية السيئة شفط مياه أمطار - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصل رجال الشرطة تسطير مشاهد إنسانية لليوم الثانى على التوالى فى الشوارع، لمساعدة المواطنين فى الظروف الطقسية السيئة، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

 

وبذل رجال المرور جهودًا مضنية فى مساعدة المواطنين أثناء هطول الأمطار، والحرص على تقديم الدعم لهم، حتى وصولهم بسلام وأمان لمنازلهم، لا سيما كبار السن وأصحاب الهمم، والعمل على شفط تراكمات المياه بمساعدة الدفاع المدنى حتى لا تتأثر حركة الطرق ولا يتعطل المواطنين.

 

ووقف رجال المرور أسفل الأمطار والأجواء الطقسية السيئة فى الشوارع، لا يبالون ببرودة الجو، مؤمنين برسالتهم النبيلة فى حفظ الأمن وسلامة المواطنين.

 

وتشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، مع توقعات باستمرار سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط حبات البرد على بعض المناطق.

 

ومع سوء الأحوال الجوية فى البلاد، يتطلب الأمر من المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، مع أهمية الابتعاد عن أية أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى أثناء السير فى الشوارع حال الخروج إليها.

 

 ومع دخول موسم الشتاء هذا العام، أجرت الجهات المعنية استعدادات مكثفة لاستقباله من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى المحافظات لحين الاستقرار فى الأحوال الجوية، والتعامل مع أية أحداث طارئة، ومتابعة جاهزية بالوعات الصرف الصحى والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، ومراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات، وشفط أية تراكمات وتجمعات لمياه الأمطار حتى لا تتأثر حركة سير المواطنين والسيارات فى الشوارع، وتمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

فيديو:

https://www.youtube.com/watch?v=MkV0fY_KeZQ

 


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