سيولة مرورية على طريق أبوقير بالإسكندرية بعد كسح مياه الأمطار.. صور

شهد طريق الحرية "أبوقير" بالإسكندرية سيولة مرورية خاصة منطقة فيكتوريا وأول شارع الإقبال وجناكليس وجليم بعد تكدس مياه الأمطار وارتفاع منسوب المياه بالطريق، وسير حركة المرور بشكل طبيعى حاليا.
وكانت قد شهدت شوارع محافظة الإسكندرية ارتفاع منسوب مياه الأمطار بعد هطول أمطار غزيرة على المحافظة تسببت فى عدم قدرة الشنايش لاستيعاب كميات الأمطار وتراكمها فى عدد من المناطق منها سبورتنج شارع عمرو لطفى ، كوبرى كليوباترا، نفق 45 .
وأكد محافظ الإسكندرية على تواجد سيارات شفط المياه لشفط كميات المياه الموجودة بالشوارع، مشيرا إلى أن حركة سير السيارات بطريقة الكورنيش تسير بطريقة سلسلة بعد رفع كميات المياه.
وأوضح المحافظ أنه تواجد مساء أمس بشارع مصطفى كامل، حيث تراكمت كميات كبيرة جدًا من مياه الأمطار نتيجة لتعرض المحافظة لسقوط أمطار غزيرة دون توقف، مؤكدًا أنه تم كسح جزء كبير من مياه الأمطار من شارع مصطفى كامل، بالإضافة إلى تحقيق سيولة للحركة المرورية بالشارع.
سيولة مرورية على طريق أبوقير بالإسكندرية (1)
سيولة مرورية على طريق أبوقير بالإسكندرية (2)
سيولة مرورية على طريق أبوقير بالإسكندرية (3)
سيولة مرورية على طريق أبوقير بالإسكندرية (4)
سيولة مرورية على طريق أبوقير بالإسكندرية (5)
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