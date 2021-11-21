سيولة مرورية على طريق أبوقير بالإسكندرية بعد كسح مياه الأمطار.. صور

وأكد محافظ الإسكندرية على تواجد سيارات شفط المياه لشفط كميات المياه الموجودة بالشوارع، مشيرا إلى أن حركة سير السيارات بطريقة الكورنيش تسير بطريقة سلسلة بعد رفع كميات المياه.

وأوضح المحافظ أنه تواجد مساء أمس بشارع مصطفى كامل، حيث تراكمت كميات كبيرة جدًا من مياه الأمطار نتيجة لتعرض المحافظة لسقوط أمطار غزيرة دون توقف، مؤكدًا أنه تم كسح جزء كبير من مياه الأمطار من شارع مصطفى كامل، بالإضافة إلى تحقيق سيولة للحركة المرورية بالشارع.