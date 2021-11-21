اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 نوفمبر 2021 04:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

سيولة مرورية على طريق أبوقير بالإسكندرية بعد كسح مياه الأمطار.. صور

الأحد، 21 نوفمبر 2021 03:44 م
سيولة مرورية على طريق أبوقير بالإسكندرية بعد كسح مياه الأمطار.. صور سيولة مرورية على طريق أبوقير بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد طريق الحرية "أبوقير" بالإسكندرية سيولة مرورية خاصة منطقة فيكتوريا وأول شارع الإقبال وجناكليس وجليم بعد تكدس مياه الأمطار وارتفاع منسوب المياه بالطريق، وسير حركة المرور بشكل طبيعى حاليا.
 
وكانت قد شهدت شوارع محافظة الإسكندرية ارتفاع منسوب مياه الأمطار بعد هطول أمطار غزيرة على المحافظة تسببت فى عدم قدرة الشنايش لاستيعاب كميات الأمطار وتراكمها فى عدد من المناطق منها سبورتنج شارع عمرو لطفى ، كوبرى كليوباترا، نفق 45 .

وأكد محافظ الإسكندرية على تواجد سيارات شفط المياه لشفط كميات المياه الموجودة بالشوارع، مشيرا إلى أن حركة سير السيارات بطريقة الكورنيش تسير بطريقة سلسلة بعد رفع كميات المياه.

وأوضح المحافظ أنه تواجد مساء أمس بشارع مصطفى كامل، حيث تراكمت كميات كبيرة جدًا من مياه الأمطار نتيجة لتعرض المحافظة لسقوط أمطار غزيرة دون توقف، مؤكدًا أنه تم كسح جزء كبير من مياه الأمطار من شارع مصطفى كامل، بالإضافة إلى تحقيق سيولة للحركة المرورية بالشارع.

 
سيولة مرورية على طريق أبوقير بالإسكندرية (1)
سيولة مرورية على طريق أبوقير بالإسكندرية (1)

سيولة مرورية على طريق أبوقير بالإسكندرية (2)
سيولة مرورية على طريق أبوقير بالإسكندرية (2)

سيولة مرورية على طريق أبوقير بالإسكندرية (3)
سيولة مرورية على طريق أبوقير بالإسكندرية (3)

سيولة مرورية على طريق أبوقير بالإسكندرية (4)
سيولة مرورية على طريق أبوقير بالإسكندرية (4)

سيولة مرورية على طريق أبوقير بالإسكندرية (5)
سيولة مرورية على طريق أبوقير بالإسكندرية (5)
 
 
 

الطقس

حالة الطقس

طقس اليوم

اخبار الطقس

الطقس الان

الطقس القاهرة

الطقس في مصر

احوال الطقس

الطقس في القاهرة

حالة الطقس اليوم

اخبار الطقس اليوم

الطقس يوم الاثنين

أخبار الطقس حالا

الطقس غدا

امطار القاهرة

امطار غزيرة

امطار اليوم

امطار الاسكندرية

هل يوجد امطار غدا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة