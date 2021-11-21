سكرتير عام مساعد قنا يتابع التزام السائقين بالتعريفة المقررة

قنا صابر سعيد

تفقد محمد صلاح السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا مجمع مواقف مدينة قنا لمتابعة انتظام حركة السيارات والتزام السائقين بالتعريفة المقررة سواء بالنسبة للسرفيس أو النقل الجماعى وسيارات الأجرة بين المراكز، والتأكيد على المواطنين بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، رافقه أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمدينة قنا ومحمود الفار مدير مواقف قنا.

استهل السكرتير العام المساعد جولته بتفقد موقف سيارات دشنا واستفسر من الركاب عن تعريفة الأجرة وأكد على السائقين بضرورة الإلتزام بتعليمات مسئولى المواقف ووضع الملصق الخاص بخط سير السيارة وتعريفة الأجرة على الزجاج الأمامى للسيارة، وتابع الجولة بتفقد موقف سيارات نجع حمادى وشدد على ضرورة الإهتمام بالنظافة العامة لمناطق انتظار السيارات داخل الموقف، وتنظيم وقوف السيارات داخل المواقف بما يضمن سهولة حركة المواطنين ودخول وخروج السيارات.

يذكر أن المحافظة بصدد البدء فى مشروع ضخم لتطوير مجمع المواقف ليشمل "إنشاء هايبر بكل موقف وتجديد وإحلال تاندات ومظلات السيارات، تركيب كاميرات مراقبة، وحدة خدمات للسيارات "غسيل وتشحيم ، كاوتش"، تجديد السور الخاص بالمواقف ودهانه، تجديد وإحلال دورات المياه ، رصف الارضيات وانشاء استراحة للمواطنين ، تجديد شبكة الصرف الصحى ، انشاء صيدلية"، بتكلفة اجمالية تقدر بحولى 25 مليون جنيه ممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.