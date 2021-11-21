سقوط صاحب مخزن بحوزته 2 طن لحوم ودقيق فاسد بمنشأة ناصر

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مخزن بحوزته 2 طن لحوم و دقيق مجهول المصدر قبل بيعه للمواطنين في منشأة ناصر، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة ) لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها ، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (1 طن لحوم ودواجن – 500 كيلو دقيق – 299 كيلو زيت طعام – 200 كيلو مكرونه – 1440 قطعة جبنه وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".