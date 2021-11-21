اليوم السابع
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سطو مسلح على محل مجوهرات بكاليفورنيا وسرقة محتوياته فى أقل من دقيقة.. فيديو

الأحد، 21 نوفمبر 2021 08:20 م
سطو مسلح على محل مجوهرات بكاليفورنيا وسرقة محتوياته فى أقل من دقيقة.. فيديو سطو مسلح
كتب محمد جمال

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تداول رواد التواصل الاجتماعى فى الولايات المتحدة مقطع فيديو لسطو مسلح وسرقة متجر لبيع المجوهرات فى أقل من 60 ثانية، على غرار المشاهد السينمائية فى أفلام هوليوود. 

ووفقا لما نشرته شبكة "اى بى سى نيوز"، فإن محل لبيع المجوهرات والمصوغات الذهبية الذي يقع في مدينة كونكورد بولاية كاليفورنيا شهد أسرع وأغرب عملية سطو في تاريخ الولاية. 

وأكدت أن اللصوص سرقوا كامل المقتنيات والمجوهرات خلال لحظات، وظهر اللصوص في كاميرات المراقبة المثبتة في أعلى المتجر من الداخل وهم يقومون بعملية السطو والسرقة والتي لم تتجاوز الدقيقة الواحدة ولاذوا بالفرار سريعا.

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وفي تعليقاتهم على الفيديو، أعرب رواد التواصل الاجتماعي عن ذهولهم للسرعة التي نفذ بها المجرمون عمليتهم والفرار دون القبض عليهم. 

جدير بالذكر أن الجهات الأمنية تسلمت تسجيلات كاميرات المراقبة للحادث وتقوم بعمليات بحث مكثفة حاليا في كاليفورنيا للقبض على المتهمين.


كاليفورنيا

مجوهرات

أمريكا

الولايات المتحدة

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