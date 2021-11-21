سطو مسلح على محل مجوهرات بكاليفورنيا وسرقة محتوياته فى أقل من دقيقة.. فيديو

كتب محمد جمال

تداول رواد التواصل الاجتماعى فى الولايات المتحدة مقطع فيديو لسطو مسلح وسرقة متجر لبيع المجوهرات فى أقل من 60 ثانية، على غرار المشاهد السينمائية فى أفلام هوليوود.

INSANE: Concord police said this group of hammer-wielding thieves entered Iceberg Diamonds at Sunvalley Mall and started smashing the jewelry display cases, nearly wiping the store clean. https://t.co/SFxTAwM8e1 pic.twitter.com/l19k38SLVh — KTVU (@KTVU) November 16, 2021

ووفقا لما نشرته شبكة "اى بى سى نيوز"، فإن محل لبيع المجوهرات والمصوغات الذهبية الذي يقع في مدينة كونكورد بولاية كاليفورنيا شهد أسرع وأغرب عملية سطو في تاريخ الولاية.

وأكدت أن اللصوص سرقوا كامل المقتنيات والمجوهرات خلال لحظات، وظهر اللصوص في كاميرات المراقبة المثبتة في أعلى المتجر من الداخل وهم يقومون بعملية السطو والسرقة والتي لم تتجاوز الدقيقة الواحدة ولاذوا بالفرار سريعا.

وفي تعليقاتهم على الفيديو، أعرب رواد التواصل الاجتماعي عن ذهولهم للسرعة التي نفذ بها المجرمون عمليتهم والفرار دون القبض عليهم.

جدير بالذكر أن الجهات الأمنية تسلمت تسجيلات كاميرات المراقبة للحادث وتقوم بعمليات بحث مكثفة حاليا في كاليفورنيا للقبض على المتهمين.