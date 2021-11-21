سريلانكا تسمح باستخدام المواد الكيميائية فى الزراعة لتتخطى الأزمة الاقتصادية

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أعلنت السلطات في سريلانكا تخليها عن برنامجها الهادف إلى أن تصبح أول دولة منتجة عالميا للأغذية العضوية بنسبة 100%، ورفعت الحظر المفروض على واردات المبيدات الحشرية والمدخلات الزراعية الأخرى.



وذكر راديو (فرنسا الدولي)، اليوم الأحد، أنه في خضم الأزمة الاقتصادية، أصبحت سريلانكا على وجه الخصوص ضحية للانخفاض الحاد في احتياطياتها من العملات الأجنبية، مما أدى إلى نقص الغذاء والنفط الخام والضروريات الأخرى.



وكانت السلطات في سريلانكا، التي تشهد أزمة اقتصادية ونقدية خطيرة، قد أعلنت في 31 أغسطس الماضي حالة الطوارئ الغذائية، حيث لم تعد البنوك الخاصة التي تفتقر إلى العملات الأجنبية قادرة على تمويل الواردات.. وأغلقت مصفاة النفط الوحيدة في البلاد، مما أدى إلى بروز طوابير طويلة أمام محطات الوقود، حيث أن مصفاة سابوغاسكاندا تورّد 50 ألف برميل يوميا، وهي المصفاة الوحيدة في البلاد منذ 51 عاما.