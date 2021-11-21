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زى النهارده.. الجنايات تحجز إعادة محاكمة متهمين بـ"أحداث عين شمس" للحكم

الأحد، 21 نوفمبر 2021 06:46 م
زى النهارده.. الجنايات تحجز إعادة محاكمة متهمين بـ"أحداث عين شمس" للحكم المستشار شعبان الشامى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهارده من 4 سنوات، يوم 21 نوفمبر 2017، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، تحجز إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين فى الحكم الغيابى الصادر ضدهما غيابيا بالسجن المؤبد، لاتهامهما بالتورط فى أحداث عين شمس فى القضية رقم 17200 كلى شرق القاهرة لسنة 2016 ، للحكم.

واتهمت النيابة العامة، كل من، "رامى.م.م" طالب و"محمد.إ.م "طاهى"وعمرو.ح.ح" عامل دليفرى" بأنهم فى 17 يناير 2014 بدائرة عين شمس انضموا وآخرون مجهولون لعصابة هاجمت طائفة من السكان، وقاومت السلطات بالسلاح عندما حاولت فض تجمهرهم لفتح الطريق وتأمين المنطقة، وكان الغرض من تجمعهم بث الرعب فى نفوس الناس والسكان والأهالى وتعريض حياتهم للخطر، وذلك لانتمائهم السياس، وأفكارهم ومعتقداتهم، فضلا عن ارتكابهم جريمة التخريب والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة.

كما اتهمت النيابة العامة المتهمين باستعراض القوة والعنف وقتل الطفل مصطفى خالد محمد رياض وصهيب محمد أحمد بكير ومحمد أحمد عبد السلام الزهيرى، والشروع فى قتل الطفل فتحى أشرف فتحى إسماعيل وحيازة أسلحة نارية مشخشنة وذخائر.


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