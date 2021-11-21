زلزال بقوة 2.2 درجة يضرب اسكتلندا للمرة الثانية في أقل من أسبوع

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ضرب زلزال بلغت شدته 2.2 درجة على مقياس ريختر اسكتلندا، وهو الثاني في أقل من أسبوع.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي البريطاني - حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" السبت - إنه تم تسجيل الهزة الأرضية بقرية "روي بريدج" بالقرب من مرتفعات اسكتلندا وسط البلاد، على عمق 7.5 كيلو متر.

وأضافت الهيئة أنها تلقت عددًا قليلًا من التقارير أبلغ عنها أفراد القرية تفيد شعورهم بالهزة الأرضية في وقت متأخر من ليلة أمس /الجمعة/.

وكانت الهيئة البريطانية قد أعلنت في وقت سابق أن زلزالًا بلغ شدته 3.3 درجة على مقياس ريختر قد ضرب اسكتلاندا يوم /الثلاثاء/ الماضي، ووقع مركزه في قرية "أشنامارا" غربي البلاد، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.