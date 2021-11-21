ريجيم الشوربة الحارقة للدهون ينقص وزنك فى 5 أيام

كتبت فاطمة خليل

ريجيم الشوربة الحارقة للدهون نظام غذائى يعتمد على تناول الشوربة بشكل أساسي، ويساعد ريجيم الشوربة في حرق الدهون وخسارة الوزن في فترة زمنية قصيرة، حيث يمكن أن يستمر ريجيم الشوربة من 5 إلى 10 أيام، في هذا التقرير نتعرف على كيفية اتباع ريجيم الشوربة الحارقة للدهون، بحسب موقع " very well fit".



ريجيم الشوربة الحارقة للدهون

ريجيم الشوربة

ريجيم الشوربة من أهم خطط الأكل القائمة على الشوربة، بأنواعها المختلفة مثل: ريجيم شوربة الكرنب، والتي أصبحت شائعة في السنوات الأخيرة، يتبع الناس وصفة معينة من حساء الكرنب ويأكلونها لمدة سبعة أيام بهدف خسارة ما يصل إلى 4.5 كيلو جرام.

قد يساعد تناول الشوربة على زيادة الشعور بالشبع والامتلاء، ما قد يسمح لك بتناول كميات أقل بشكل عام.

ورغم أن تناول كميات أقل قد يؤدي إلى فقدان الوزن، لكن لا يوجد دليل على أن النظام الغذائي الذي يقتصر على الحساء فقط يمكن أن يدعم بشكل فعال إنقاص الوزن على المدى الطويل.



ريجيم الشوربة الحارقة للدهون

كيفية اتباع ريجيم الشوربة

هناك العديد من الاختلافات في ريجيم الشوربة، لكل منها أطعمة مختلفة يتم تشجيعها وأطعمة يجب التقليل منها أو منع تناولها على الرغم من أن كل خطة فريدة من نوعها، إلا أن هناك اتجاهات معينة فيما بينها.

في معظم وجبات ريجيم الشوربة، يجب أن تأكل ثلاث وجبات كل يوم مع تناول الحساء في كل وجبة، بما في ذلك وجبة الإفطار.

يسمح لك بعض أنظمة ريجيم الشوربة الأخرى بتناول وجبة واحدة بدون شوربة كل يوم ووجبتين أخريين تتكونان فقط من الشوربة.

لا يوجد توقيت محدد مطلوب لاستهلاك الوجبة في معظم الخطط، كما أن بعض (وليس كل) الأنظمة الغذائية تحد من تناول الوجبات الخفيفة أو تمنعها تمامًا.

بالنسبة لأولئك الذين يلتزمون بخطة تناول ريجيم الشوربة للفترة المحددة ، فمن الممكن فقدان الوزن بسرعة لأنك تقيد عدد السعرات الحرارية اليومية ومع ذلك ، عادة ما تفتقر وجبات الحساء الغذائية إلى التغذية المتوازنة وليست حلاً للحفاظ على فقدان الوزن.

قد تنجح حمية الحساء عند بعض الناس لكن لا ينصح بها الكثير من الأطباء ، خاصة لفترات طويلة ، بسبب طبيعتها التقييدية التي تمنع تناول أكلات معينة.



ريجيم الشوربة الحارقة للدهون

النظام الغذائي الأساسي لريجيم الشوربة

يسمح ريجيم الشوربة الأساسي بأي نوع من الحساء هذا يعني أنه يُسمح بالحساء الدسم، كما يتم تضمين الحساء المعلب والمصنوع منزليًا.

عادة ما يتم تشجيع الحساء المصنوع من اللحوم جنبًا إلى جنب مع الحساء النباتي.

تدوم معظم الأنظمة الغذائية الأساسية للحساء سبعة أيام ، لكن يمكن أن تستمر الأنظمة الغذائية الأخرى لمدة تصل إلى أسبوعين.