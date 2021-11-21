روسيا وأمريكا تعتزمان تنظيم مهمة مشتركة لكوكب الزهرة ‎‎

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أكد رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" ديمتري روجوزين، اليوم الأحد، أن بلاده والولايات المتحدة تعتزمان على تنظيم مهمة مُشتركة لكوكب الزهرة.



وقال روجوزين ـــ في تصريحات تلفزيونية أوردتها وكالة الأنباء الروسية "تاس" ـــ إننا "اتفقنا مع الأمريكيين على مهمة مشتركة إلى كوكب الزهرة وكان كوكب الزهرة يعتبر تقليديًا الكوكب الروسي لكننا سنضع مهمة مشتركة هناك".



وأوضح أن هذا العمل المشترك سيساعد في تبسيط هذه المهمة من وجهة نظر الاقتصاد والتكنولوجيا والعلوم.



وأضاف "من الأسهل حل مثل هذه المشكلات معًا، باستخدام مواهب علمائنا، وفي نفس الوقت سيكون الأمر أبسط من الناحية الاقتصادية ، وأكثر موثوقية من حيث تشغيل التكنولوجيا".