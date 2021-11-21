اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا تسجل أكثر من 36 ألف إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يتخطى 9 ملايين حالة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 10:49 ص
روسيا تسجل أكثر من 36 ألف إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يتخطى 9 ملايين حالة كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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سجلت السلطات الصحية الروسية 36 ألفا و970 إصابة جديدة بالفيروس التاجي "كوفيد ــ 19" خلال الــ 24 ساعة الماضية ، مقابل 37 ألفا و120 إصابة في اليوم السابق؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد منذ بدء الجائحة إلى 9 ملايين و331 ألفا و158 إصابة.

وأشار المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، اليوم الأحد، إلى تسجيل 1252 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ،مقابل 1254 إصابة في اليوم السابق؛ ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 264 ألفا و95 شخصا.

وذكر البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات بـ 3438 إصابة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بـ 2496 حالة إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1909 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفت بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس (كورونا) المستجد إلى تعافي 32 ألفا و504 أشخاص من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الساعات الأخيرة؛ ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 8 ملايين و24 ألفا و930 شخصا. 

 


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