رواج سياحى لرحلات جولات البلد بالغردقة والروس الأكثر طلبا لها.. لايف وصور

البحر الأحمر - عماد عرفة

. بث اليوم السابع لايف جديدا من منطقة كورنيش الغردقة ، حيث شهد الكورنيش رواجا سياحيا كبيرا لرحلات جولات البلد التي تنطلق من منطقة الكورنيش بالغردقة، وتتجه بعد ذلك إلى منطقة حلقة السمك ومسجد الميناء وكذلك منطقة الأزق

وتعد الجنسية الروسية أكثر الجنسيات طلبا لجولات البلد بالغردقة، وبعدهم الجنسيات الأوروبية المختلفة، وتنظم شركات السياحة جولات البلد بهدف تعرف السياح على الأماكن الشعبية والثقافية بالمدينة وكذلك لمعرفة ثقافة سكان المدينة السياحية .

وتنطلق رحلات جولات البلد يوميا من منطقة كورنيش الغردقة القديم، حيث المنظر البانورامى لمدينة الغردقة، والتى يلتقط فيه السياح الصور مع أسرهم وزوجاتهم ومرافقيهم، بعدما يشاهدوا المنظر الخلاب لشاطئ البحر، من على ارتفاع كبير وكذلك مشاهدة اللنشات السياحية وهى تبحر إلى الجزر المختلفة.

وتضم جولة البلد بعد ذلك جولة فى حلقة السمك بالغردقة وكذلك مكان صناعة السفن، ثم زيارة لكنيسة الأنبا شنودة العريقة ومسجد عبد المنعم رياض وسوق الخضار وشارع البازرات، وكل ذلك الجولات تقع تحت مسمى جولة البلد من خلالها كان الأهالى يشعرون بالسياحة فى الغردقة وكذلك التجار.



جانب من رحلات جولات البلد



رواح سياحي لرحلات جولات البلد بالغردقة



سياح علي كورنيش الشيراتون القديم