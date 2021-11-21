اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس وزراء سلوفاكيا: نبحث فرض تطعيم ضد كورونا على فئات عمرية محددة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 10:00 م
رئيس وزراء سلوفاكيا: نبحث فرض تطعيم ضد كورونا على فئات عمرية محددة رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيجر
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيجر إن فرض تطعيم إلزامي ضد فيروس كوفيد-19 لمجموعات مختارة من السكان على أساس العمر مسألة قيد البحث في الوقت الحالي كوسيلة مثالية لمكافحة جائحة كورونا في سلوفاكيا. 


وأشار هيجر إلى أنه يناقش منذ أسبوعين جعل اللقاح إلزاميا لكل شخص يزيد عمره عن 65 عاما أو 60 عاما أو حتى 50 عاما في سلوفاكيا مع الأطباء والمحامين الدستوريين.


وأضاف هيجر: "من المهم للغاية أن يقول المحامون الدستوريون ما إذا كان دستورنا يسمح بتحصين فئة عمرية معينة من السكان"، حسبما أوردت صحيفة "ذا سلوفاك سبيكتيتو" السلوفاكية.


كما لم يستبعد هيجر أن يتم فرض إغلاق شامل في سلوفاكيا إذا لم يتحسن الوضع خلال الأسبوع المقبل.


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