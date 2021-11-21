اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 نوفمبر 2021 04:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئيس وزراء اليمن يوجه بمضاعفة الجهود لتقديم المساعدات للنازحين جراء التصعيد الحوثى

الأحد، 21 نوفمبر 2021 03:00 ص
رئيس وزراء اليمن يوجه بمضاعفة الجهود لتقديم المساعدات للنازحين جراء التصعيد الحوثى معين عبد الملك
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
وجه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، حكومته بمضاعفة الجهود لتقديـم المساعدات الإنسـانية، للنازحين والمهجرين جراء التصعيد المستمر لمليشيا الحوثي، خاصة في محافظتي مأرب والحديدة.
 
وأكد عبد الملك ـ خلال ترؤسه السبت في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين - ضرورة وضع رؤية شاملة لإدارة العمل الإنساني وتنسيق الجهود المشتركة في هذا الجانب، مطالبا بضرورة أن تساند المنظمات الأمميــة والدوليــة الجهود الحكومية لتقديم الاستجابة الطارئة والعاجلة للنازحين الجدد وسرعة الوصول إلى الأسر المتضررة للتخفيـف مـن معاناتهـم.
 
ونقلت قناة اليمن الفضائية عن عبد الملك قوله إن المجتمع الدولي عليه أن يمارس الضغط على مليشيا الحوثي لوقف هجماتها المستمرة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومختلف الأسلحة على المدنيين والنازحين في مأرب، وما تمارسه من جرائم وانتهاكات ضد المدنيين في الحديدة.
 

اليمن

معين عبد الملك

الحوثيين

اخبار اليمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة