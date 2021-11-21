رئيس لجنة الصحة بالبرلمان اللبنانى: ارتفاع نسبة الإصابات والوفيات بكورونا باتت مؤشرا مقلقا

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قال الدكتور عاصم العراجي رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب اللبناني إن ارتفاع نسبة الإصابات والوفيات بكورونا في البلاد باتت مؤشرا مقلقا ويستوجب تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية.

ودعا العراجي في تصريحات له السبت إلى ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسيل الأيدي وتجنب التجمعات والاجتماعات داخل المنازل.

وشدد على ضرورة زيادة الاقبال على أخذ اللقاح والتسجيل على المنصة، معتبرا أن القطاع الصحي يعاني حاليا ولا يحتمل أي تفش جديد للفيروس.

وكان معدل زيادة أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا قد ارتفع على مدار الأسبوع الماضي، حيث سجلت أعداد الوفيات 10 حالات في تقرير اليوم وأمس، وهو عدد كبير مقارنة بأعداد الوفيات سابقا مع نفس عدد الإصابات.