اليوم السابع
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رئيس جهاز برج العرب الجديدة: تحرير 24 محضر إشغال وتعد على الطريق بحملة جديدة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 11:07 ص
رئيس جهاز برج العرب الجديدة: تحرير 24 محضر إشغال وتعد على الطريق بحملة جديدة ضبط المخالفات
كتب أحمد حسن

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قال المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية  مدينة برج العرب الجديدة، بأنه تم شن حملة جديدة بالاشتراك مع شرطة التعمير للمرور على أحياء المدينة ومتابعة مدى التزام المحال التجارية والمقاهي بعدم مخالفة التعليمات الصادرة في هذا الشأن، ورفع أي تعديات على الطرق والأرصفة أو إشغالات تعوق السير، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالقضاء على المخالفات والإشغالات الواقعة بالطرق والمناطق الخضراء والأرصفة بالمدن الجديدة.
 
وأوضح المهندس أحمد إبراهيم، أن الحملة أسفرت عن تحرير 24 محضر مخالفة إشغال وتعد على الطريق العام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً استمرار الحملات اليومية للقضاء على كافة السلبيات وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
 
كما طالب رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، أصحاب المحال والمولات التجارية بالمدينة بالالتزام بالتعليمات التي تضمن الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

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