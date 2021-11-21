رئيس جامعة مطروح يقرر تعطيل الدراسة فى جميع الكليات اليوم حتى استقرار الطقس

مطروح - حسن مشالي

قرر الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، تعطيل الدراسة اليوم الأحد، في جميع الكليات، بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية، وذلك وفقا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حول تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأكد رئيس الجامعة، في البيان الذى نشر على صفحة الجامعة، أن قرار تعطيل الدراسة، جاء حرصًا من الجامعة، على سلامة أبنائها الطلاب، وأشار إلى استمرار التدريس عن بعد بكليات الجامعة.

وتشهد مناطق محافظة مطروح والساحل الشمالي، منذ مساء الجمعة، هطولا للأمطار المتوسطة والخفيفة بشكل متقطع، وتسببت في تجمعات للمياه في عدد من الشوارع والمناطق، خلال فترة النهار، وتمكنت الأجهزة المعنية من إزالتها، من خلال العمل المتواصل طوال يوم أمس.

على جانب أخر تعمل أجهزة المحافظة، في احتواء آثار الأمطار الخفيفة والمتوسطة، التي تساقطت بشكل متقطع، من خلال مواصلة أعمال سحب تراكمات مياه الأمطار بشوارع وطرق المدن المختلفة، ليلا ونهاراً، بقيام مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، بإزالة تجمعات مياه الأمطار بالطرق الداخلية والشوارع وعلى الطريق الدولي الساحلي.