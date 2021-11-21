رئيس جامعة بنى سويف يوجه بإعادة هيكلة الإدارة الهندسية.. اعرف التفاصيل

بنى سويف - هانى فتحى

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماع بالإدارة الهندسية بحضور الدكتور أحمد حسن عميد كلية الهندسة، و محمد سليم أمين عام الجامعة، ومدير الإدارة الهندسية ومهندسي الإدارة.

ووجه الدكتور منصور حسن خلال الاجتماع بإعادة الهيكلة لتحقيق أقصى استفادة للجامعة في إطار القانون وبدون تعطيل لمصلحة الجامعة مطالباً بضرورة عمل المقايسات الهندسية بين الإدارة الهندسية ووحدة الاستشارات مؤكداً على إعادة التشكيل والتوزيع لمهندسي الإدارة الهندسية، وتخصيص مبني للإدارة الهندسية، ومهندس مسئول عن السلامة والصحة المهنية بكل موقع.

وأشار رئيس جامعة بنى سويف إلى ضرورة الإنجاز في العمل وعمل بيان شهري بما تم إنجازه خلال كل شهر مع ضرورة إجادة العمل، بالإضافة إلى تصنيف المهندسين كلاً حسب تخصصه وضرورة تفعيل وتوفير وسائل الانتقال من الإدارة الهندسية لمواقع العمل لتوفير الوقت والجهد لمهندسي الإدارة مع ضرورة وضع الية محددة لتنفيذ العمل المطلوب.

وفى نهاية اللقاء استمع رئيس الجامعة الى كافة الآراء المتعلقة بتطوير الإدارة، ووجه بسرعة تذليل كافة المعوقات وحل كافة المشاكل