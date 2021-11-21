اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 نوفمبر 2021 04:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة بنى سويف يوجه بإعادة هيكلة الإدارة الهندسية.. اعرف التفاصيل

الأحد، 21 نوفمبر 2021 04:07 م
رئيس جامعة بنى سويف يوجه بإعادة هيكلة الإدارة الهندسية.. اعرف التفاصيل جانب من الاجتماع
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماع بالإدارة الهندسية بحضور الدكتور أحمد حسن عميد كلية الهندسة، و محمد سليم أمين عام الجامعة، ومدير الإدارة الهندسية ومهندسي الإدارة.

ووجه الدكتور منصور حسن خلال الاجتماع بإعادة الهيكلة لتحقيق أقصى استفادة للجامعة في إطار القانون وبدون تعطيل لمصلحة الجامعة مطالباً بضرورة عمل المقايسات الهندسية بين الإدارة الهندسية ووحدة الاستشارات مؤكداً على إعادة التشكيل والتوزيع لمهندسي الإدارة الهندسية، وتخصيص مبني للإدارة الهندسية، ومهندس مسئول عن السلامة والصحة المهنية بكل موقع.

وأشار رئيس جامعة بنى سويف إلى ضرورة الإنجاز في العمل وعمل بيان شهري بما تم إنجازه خلال كل شهر مع ضرورة إجادة العمل، بالإضافة إلى تصنيف المهندسين كلاً حسب تخصصه وضرورة تفعيل وتوفير وسائل الانتقال من الإدارة الهندسية لمواقع العمل لتوفير الوقت والجهد لمهندسي الإدارة مع ضرورة وضع الية محددة لتنفيذ العمل المطلوب.

وفى نهاية اللقاء استمع رئيس الجامعة الى كافة الآراء المتعلقة بتطوير الإدارة، ووجه بسرعة تذليل كافة المعوقات وحل كافة المشاكل

 

 


أخبار بنى سويف

محافظة بنى سويف

جامعة بنى سويف

الادارة الهندسية بجامعة بنى سويف

جامعات مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة