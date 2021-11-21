رئيس الوزراء البولندى يناقش أزمة الحدود فى عواصم الاتحاد الأوروبى

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قال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر السبت إن رئيس الوزراء ماتيوز مورافيكي، سيقوم بجولة غدا إلى عدد من العواصم الأوروبية؛ لمناقشة المشاكل الجيو سياسية التي تواجه أوروبا الوسطى والشرقية.

ونقلت صحيفة (بولاند إن) المحلية عن المتحدث قوله إنه من المقرر أن يزور مورافيسكي عواصم دول البلطيق الثلاث، فيلنيوس وريجا وتالين غدا.

وأضاف مولر "نحتاج إلى استخلاص النتائج عندما يتعلق الأمر بأفعال روسيا في جورجيا وشبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا، لأن كل هذه الاستنتاجات والمعلومات التي لا تزال ترد من حلفائنا تجعل تقييم الوضع الجيوسياسي صعبًا".