اليوم السابع
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دار العلوم تتصدر عدد الطلاب المتقدمين لانتخابات الاتحاد بجامعة القاهرة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 08:32 م
دار العلوم تتصدر عدد الطلاب المتقدمين لانتخابات الاتحاد بجامعة القاهرة طلاب كلية دار العلوم
كتب محمد صبحى

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تصدرت كلية دار العلوم جامعة القاهرة المركز الأول كأعلى نسبة مشاركة بانتخابات اتحاد الطلاب على مستوى الجامعة، وذلك ليس العام الأول للكلية بل هو العام الرابع على التوالى لكلية دار العلوم.

وصرح الدكتور عبدالراضى عبدالمحسن عميد كلية دار العلوم أن دار العلوم تصدرت أعلى نسبة مشاركة فى الانتخابات على مستوى الجامعة، وذلك بـ266 مرشحا من جملة 1153بجامعة القاهرة أى أكثر من 25% من  المرشحين على مستوى الجامعة.
 
وجاء ت بعد دار العلوم في المركز الثاني ب90 مرشحا كلية الحقوق وأوضح عميد كلية دار العلوم، أن المشاركة الفعالة في هذه الانتخابات  داخل الجامعة ترجع إلى تزايد وعي الطلاب بأهمية الحدث و خلق جيل واعى من الطلاب يؤمن بالوطنية وواجباته تجاه المجتمع والوطن، وأن النشاط الثقافي والاجتماعي لا يتعارض مع التفوق والتميز العلمى.
 

دار العلوم

انتخابات اتحاد الطلاب

اخبار مصر

التعليم العالى

اتحاد الطلاب

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