اليوم السابع
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أكرم القصاص
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حى الدقى: شفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية لتسيير حركة المرور

الأحد، 21 نوفمبر 2021 08:02 م
حى الدقى: شفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية لتسيير حركة المرور شفط مياه الامطار
سيد الخلفاوى

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سيّر حى الدقى، حركة المرور من خلال شفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة والتجميل.

وأكد حى الدقى، أنه بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قام الحي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي بتسيير حركة المرور من خلال شفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، بالتنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة والتجميل وحملة حي الدقي بشارع التحرير وشارع جامعة الدول العربية والسودان وشارع النيل والشوارع الفرعية.

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 شفط المياه

 

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 شفط مياه الامطار

 


محافظة الجيزة

تسيير حركة المرور

شفط مياه الامطار

اخبار مصر

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