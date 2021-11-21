حملة أمنية لإزالة التعديات على دار أيتام ليلة القدر بمدينة 6 أكتوبر.. صور

كتب أحمد الجعفرى

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة 6 أكتوبر، حملة مكبرة لإزالة التعديات على دار أيتام ليلة القدر سابقًا بميدان ليلة القدر بالحى السادس بالمدينة.

تم تنفيذ عملية الإزالة فجر اليوم الأحد بالتنسيق مع قوات الأمن، وإزالة الاعتداء الواقع على مساحة حوالى 10 آلاف فدان بأفضل المواقع بالمدينة، وكانت مستخدمة سابقا (دار ايتام) ثم تحولت لمركز للتعاطى والاتجار فى المخدرات.

يأتى ذلك فى آطار حملة موسعة بمدينة 6 أكتوبر، تحت مسمى عاصفة الحزم يقودها المهندس عادل النجار رئيس الجهاز، تهدف لعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.