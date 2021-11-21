حبس أب بالشرقية قتل نجليه حرقا بعد توثيقهما بالسلاسل داخل منزله لسوء السلوك

الشرقية_فتحية الديب

قررت نيابة منيا القمح العامة، بمعرفة أحمد قرطام، وكيل النائب العام بنيابة منيا القمح، بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس مواطن 47 عاما أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لقتله نجليه حرقا داخل منزلهما بقرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح، حيث وجهت النيابة العامة له تهمة القتل العمد.

تلقى اللواء محمد والى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة منيا القمح؛يفيد بوصول بلاغ بنشوب حريق بمنزل بقرية سنهوت دايرة المركز، ومصرع شقيقين، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتى إطفاء للسيطرة على النيران، وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط البحث الجنائى بمركز منيا القمح إلى موقع البلاغ.

تبين من التحريات الأولية العثور على جثة "ا ش " 17 عاما وشقيقه" ش "14 عاما متوفيان نتيجة اشتعال النيران بمنزل قديم مبنى من الطوب الأبيض، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 40963 جنح منيا القمح لسنة 2021.

وتوصلت التحريات الأولية أن الأب 47 عاما عربجى، كان قد قام بتوثيق نجليه بالسلاسل الحديدية لتأديبهما وذلك لتسببهما فى عمل مشاكل له ،وفوجئ الجيران بانبعاث النيران من المنزل.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق،وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة بمنيا القمح ،فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على الأب لاستجوابه وبيان سبب نشوب الحريق بالمنزل، وتبين قيامه بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.