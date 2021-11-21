جلوب ميد مصر تطلق خدمة الروشتة الإلكترونية لتقديم خدمات رقمية مميزة لعملائها

تقارير خاصة

أطلقت شركة جلوب ميد مصر، الشركة الرائدة في إدارة خدمات رعاية صحيّة في مصر، خدمة "الروشتة الإلكترونية" للمرة الأولى في السوق المصري. وذلك في إطار جهود الشركة المتواصلة لتوفير خدمات رقميّة تسهل حصول المرضى على خدمات الرعاية الصحيّة بسهولة ودون أيّ تأخير.

وتساعد خدمة "الروشتة الإلكترونية" الطبيب على كتابة الروشتات بكل سهولة وذلك خلال زيارة المريض لعيادة الطبيب، من ثم إرسالها عبر رابط إلى هاتف المريض.

ويحتوي الرّابط على الأدويّة والتحاليل والأشعة الموصوفة مع كافة الموافقات الأوليّة التي تتيح للمريض صرف الخدمات الصحيّة الموصوفة فوراً.

وتأتي هذه الخدمة ضمن باقة من الخدمات الإلكترونيّة التي بادرت جلوب ميد لتقديمها للعملاء المؤمّنين لدى الشركات العاملة معها، ومنها خدمة "الكشف عن بعد" التي تتيح للمرضى استشارة الطبيب عن بعد من راحة منازلهم بكل أمان دون الحاجة لزيارة العيادة. تُتيح هذه الخدمة للعملاء إمكانية إستشارة الأطباء من أكثر من تخصّص بما يلبي مختلف إحتياجاتهم الصحيّة.



جلوب ميد مصر تطلق خدمة الروشتة الإلكترونية

وتستند جلوب ميد مصر إلى خبرة ومعرفة مجموعة جلوب ميد لأكثر من 30 عام في إدارة مطالبات التأمين الصحيّ في 12 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نجحت جلوب ميد مصر منذ تأسيسها بدفع قطاع التأمين الصحيّ في مصر قدماً عبر مجموعة من الخدمات والحلول الرائدة تقدّمها لشركات التأمين العاملة معها والمؤمّنين لديهم.

كما كانت من أولى الشركات التي أدخلت نظام الربط الإلكتروني مع مقدمي خدمات الرعاية الصحيّة ضمن شبكتها التي تضم أكثر من 4000 مقدم خدمة من مستشفيات، وصيدليات، وعيادات طبيّة في مختلف أرجاء مصر.