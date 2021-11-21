جامعة عين شمس: الدراسة مستمرة ولم نرصد أى تجمعات أمطار تعوقها

إبراهيم حسان

أكد الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الطلاب، استمرار الدراسة في الجامعة بانتظار شديد، مردفا: "لم نرصد أي تجمعات أمطار تعوق الدراسة نتيجة عمل البنية التحتية بكفاءة عالية، وأيضا السيولة المرورية ممتازة".

جاء ذلك في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC.

وكان الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، نفى صدور أي قرار بتعطيل الدراسة اليوم الأحد بالجامعة، بسبب الطقس السيئ، ووزارة التعليم العالي هي المنوطة بإصدار القرار المتعلق بالجامعات.

أضاف محمود علم الدين، أن وزارة التعليم العالي لم تصدر أي قرار بتعطيل الدراسة في أي جامعة بمصر، وهذا يعني أن الدراسة مستمرة، متابعا: "الجامعة جاهزة لموجات الأمطار وحتى السيول، وتابع: "هناك عمليات تمت الفترة الماضية برصف الطرق وإنشاء مخرات للسيول لمواجهة أي موجات صعبة من الأمطار والسيول، حتى لا تتأثر الجامعة بذلك وتسير الأمور بها كما ينبغي".

فيما أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، أننا لا زلنا فى فصل الخريف وهذا الفصل من العام عادة ما يشهد هذه التقلبات الجوية وحالات عدم الاستقرار، مفيدا بأن فصل الشتاء لم يأت ويبدأ جغرافيا فى 21 ديسمبر القادم.