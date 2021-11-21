تموين المنيا يحرر 71 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، أنه تم ضبط 71 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف المرور على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة، لإحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والبترولية، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية، لكافة المعروضات على المواطنين، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحقيق عملية الانضباط بالإضافة لمتابعة الحالة العامة لجودة السلع المعروضة للتأكد من مدي صلاحيتها.

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط 71 مخالفة تموينية، منها 48 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات ما بين (خبر ناقص الوزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – قضايا أخرى متنوعة)، كما تم ضبط 19 مخالفة في مجال متابعة الأسواق حيث تنوعت المخالفات بين منتجات بدون تاريخ صلاحية – لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية، بالإضافة لتحرير مخالفتين في مجال متابعة المواد البترولية.