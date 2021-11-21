تفاصيل تورط ربة منزل فى خطف طفل بهدف تقديمه لشقيقتها العاقر في أوسيم

وتابعت التحقيقات، أن المتهمة طلبت من والدة الطفل التصوير داخل أحد الاستوديوهات نظرًا لرغبة الجمعية فى صور لها، لإنشاء ملف تكافل خاص بها وبطفلها، وتوجهت معها إلى الأستوديو، وهناك غافلتها وخطفت الطفل وفرت هاربة.