تفاصيل تورط ربة منزل فى خطف طفل بهدف تقديمه لشقيقتها العاقر في أوسيم

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة تفاصيل تورط 3 سيدات فى خطف طفل رضيع من والدته فى منطقة أوسيم شمال الجيزة، حيث تبين أن المتهمة الرئيسية أوهمت والدة الطفل بتقديم مساعدة مالية له عن طريق إحدى الجمعيات الخيرية.
وتابعت التحقيقات، أن المتهمة طلبت من والدة الطفل التصوير داخل أحد الاستوديوهات نظرًا لرغبة الجمعية فى صور لها، لإنشاء ملف تكافل خاص بها وبطفلها، وتوجهت معها إلى الأستوديو، وهناك غافلتها وخطفت الطفل وفرت هاربة.
وأضافت التحقيقات، أن والدة الطفل اكتشفت خطف ابنها فأبلغت زوجها على الفور، وحررا محضرا بقسم شرطة أوسيم، وبدأ رجال المباحث فى إجراء التحريات وتوصلوا لهوية المتهمة.
واعترفت المتهمة فى التحقيقات بخطف الطفل بمساعدة ربة منزل لإعطائه لشقيقتها لرعايته نظرًا لانها لا تنجب، وألقى رجال المباحث القبض على باقي المتهمات، وتمت إعادة الطفل لوالدته، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
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