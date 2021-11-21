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"تعليم الأقصر" تحصد المركز الرابع على الجمهورية فى المسابقات البحثية.. صور

الأحد، 21 نوفمبر 2021 07:39 م
"تعليم الأقصر" تحصد المركز الرابع على الجمهورية فى المسابقات البحثية.. صور تكريم الطالب الفائز بالمسابقة بالأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

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أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، عن حصول مديرية التربية والتعليم بالأقصر على المستوى الرابع على مستوى الجمهورية، فى المسابقات البحثية التى نظمتها الوزارة، متمثلة فى الإدارة العامة للتربية الصحية والسكانية للمراحل الثانوية.

وأشار وكيل الوزارة، فى بيان صحفى، إلى أن الطالب محمد رمضان إبراهيم، الطالب بمدرسة الشهيد سيد زكريا، حصد المركز الرابع بالمسابقة، بإشراف اسلام محمد مصطفى بإدارة البياضية، وإشراف منى عبدالطيف على المشروع من المديرية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن هذه الأبحاث تعد طبقا لمواصفات معينة تشرف عليها الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية والصحية، على أن يتضمن البحث 20 ورقة تشمل عنوان البحث، وموضوع البحث، والحلول المقترحة، والتوصيات والمراجع المستعان بها، ويقدم لكل من الفائز والمشرف شهادات استثمار تقدم لهم.

وهنأ وكيل الوزارة الطالب على اجتهاده فيما حققه، مؤكدًا أن المديرية تقدم كل سبل الدعم لتحقيق مستويات متقدمة وتطوير مهارات العملية التعليمية فى سبيل توفير مناخ تعليمى جيد للطلاب، موجهًا الطلاب بالمشاركة فى كافة الأنشطة بما يثرى العملية التعليمية وينمى مهاراتهم.

 

الطالب الفائز بالمسابقة بالأقصر

الطالب الفائز بالمسابقة بالأقصر

 

الطالب الفائز بالمسابقة
الطالب الفائز بالمسابقة

 

جانب من التكريم
جانب من التكريم

 


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