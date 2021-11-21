اليوم السابع
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تعطل المرور على كورنيش الإسكندرية بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار..فيديو وصور

الأحد، 21 نوفمبر 2021 02:36 م
تعطل المرور على كورنيش الإسكندرية بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار..فيديو وصور تعطل الحركة المرورية على كورنيش الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر - جاكلين منير

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شهد طريق الكورنيش بالإسكندرية فى منطقة لوران، ارتفاع منسوب مياه الأمطار فى الطريق المتجه إلى شرق الإسكندرية، بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار وتكدس تام فى الطريق الآخر المؤدى إلى وسط المدينة، لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكسح مياه الأمطار فى منطقة سان ستيفانو.

وكانت قد شهدت شوارع محافظة الإسكندرية ارتفاع منسوب مياه الأمطار، بعد هطول أمطار غزيرة على المحافظة، تسببت فى عدم قدرة الشنايش استيعاب مياه الأمطار وتراكمها فى عدد من المناطق، منها سبورتنج، شارع عمرو لطفى، كوبرى كليوباترا، نفق 45 .
 
وكان قد أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة ، بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها أون لاين وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، وتأجيل امتحانات غدا للطلاب الذين لديهم امتحانات فى موعد آخر، وذلك نظرًا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والأمطار الرعدية الغزيرة التى تشهدها المحافظة وتستمر خلال الساعات القادمة، وفقا للأرصاد الجوية.
 
 
يذكر أن أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة الاحد بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة. وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب
  
ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.
 
ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.
 
 
تعطل الحركة المرورية على كورنيش الإسكندرية (1)
تعطل الحركة المرورية على كورنيش الإسكندرية (1)

 

تعطل الحركة المرورية على كورنيش الإسكندرية (2) - Copy
تعطل الحركة المرورية على كورنيش الإسكندرية (2) - Copy

 

تعطل الحركة المرورية على كورنيش الإسكندرية (3) - Copy
تعطل الحركة المرورية على كورنيش الإسكندرية (3) - Copy

 

تعطل الحركة المرورية على كورنيش الإسكندرية (4) - Copy
تعطل الحركة المرورية على كورنيش الإسكندرية (4) - Copy

 

تعطل الحركة المرورية على كورنيش الإسكندرية (5) - Copy
تعطل الحركة المرورية على كورنيش الإسكندرية (5) - Copy

 

تعطل الحركة المرورية على كورنيش الإسكندرية (6) - Copy
تعطل الحركة المرورية على كورنيش الإسكندرية (6) - Copy

 

تعطل الحركة المرورية على كورنيش الإسكندرية (7) - Copy
تعطل الحركة المرورية على كورنيش الإسكندرية (7) - Copy

 

تعطل الحركة المرورية على كورنيش الإسكندرية (8)
تعطل الحركة المرورية على كورنيش الإسكندرية (8)

 


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