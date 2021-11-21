تعطل المرور على كورنيش الإسكندرية بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار..فيديو وصور

وكانت قد شهدت شوارع محافظة الإسكندرية ارتفاع منسوب مياه الأمطار، بعد هطول أمطار غزيرة على المحافظة، تسببت فى عدم قدرة الشنايش استيعاب مياه الأمطار وتراكمها فى عدد من المناطق، منها سبورتنج، شارع عمرو لطفى، كوبرى كليوباترا، نفق 45 .

وكان قد أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة ، بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها أون لاين وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، وتأجيل امتحانات غدا للطلاب الذين لديهم امتحانات فى موعد آخر، وذلك نظرًا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والأمطار الرعدية الغزيرة التى تشهدها المحافظة وتستمر خلال الساعات القادمة، وفقا للأرصاد الجوية. يذكر أن أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة الاحد بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة. وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية. ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.