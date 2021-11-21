تعرف على "أبو قرن" بالبحر الأحمر.. أحد أنواع أسماك الرهو وتؤكل فى الأعياد.. فيديو

البحر الأحمر - عماد عرفة

يضم البحر الأحمر الكثير من أنواع الأسماك المختلفة منها المعروف وأخرى لم تعرف بعد، حيث يحتوى البحر الأحمر على ثروة سمكة ضخمة ربما تصل إلى الآلاف من الكائنات البحرية منها المصرح صيدها وأخرى ممنوع صيدها وتتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لعمليات الصيد الجائر به.

ومن بين الأسماك فى البحر الأحمر أسماك أبو قرن وهى التى يظهر فى مقدمتها قرن أعلى منطقة الفم وهى من أنواع أسماك الرهو المنتشرة فى البحر الأحمر، وتباع فى حلقة أسماك الغردقة وسعر الكيلو منها من 60 إلى 100 جنيه حسب الموسم.

من جانبه قال فؤاد صالح، تاجر فى حلقة أسماك الغردقة، إن أسماك أبو قرن من أنواع الرهو وهى الأفضل فى الأسماك المجففة، حيث يقوم أهالى البحر الأحمر بفتحها بطريقة معينة وتجفيفها وتناولها فى المناسبات وخاصة عيد الفطر المبارك.

وأضاف فؤاد صالح لليوم السابع، أن أسماك أبو قرن تعد من أفضل الأسماك لعمل كفتة السمك حيث يتم تنظيفها وعملها صوابع كفتة، وهناك الكثير من يقوم بشرائها لتجفيفها أو عملها كفتة.

وتابع: أكثر أماكن يتم صيد أسماك أبو قرن منها منطقة جنوب البحر الأحمر مثل القصير ومرسى علم وشواطئ حلايب وشلاتين، ولها مواسم معينة للصيد.



اسماك ابو قرن بالبحر الأحمر



اسماك ابو قرن بالغردقة