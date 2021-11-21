تعرف إيه عن السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا ؟

كتب عبد الحليم سالم

تستضيف مصر الثلاثاء المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، قمة الكوميسا الحادية والعشرين بحضور ممثلى الدول الإفريقية أعضاء التجمع، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الافريقية.

بهذه المناسبة ماذا تعرف عن مفهوم "الكوميسا"؟

كلمة الكوميسا اختصار ل مصطلح "السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا" وباللغة الإنجليزية

" Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)

وما الدور الذى تؤديه تلك المنظمة؟

الكوميسا هي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي وتتيح بدخول المنتجات والسلع بين دولها بدون جمارك.

كم دولة تشارك في عضوية الكوميسا؟

تضم الكوميسا في عضويتها 21 دولة وتضم نحو 583 مليون نسمة تمثل أكبر سوق للتجارة والاستثمار .

متى تم إنشاء الكوميسا؟

تعود نشأة الكوميسا لعام 1994، عوضاً عن منطقة التجارة التفضيلية الموجودة منذ عام 1981.

وكم دولة أسست المنظمة؟

بدأت المنظمة ب 19 دولة قامت بإنشاء منطقة تجارة حرة عام 2000 (مصر، جيبوتي، كينيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، السودان، زامبيا، زيمبابوي)، كما انضمت رواندا وبورندي لمنطقة التجارة الحرة عام 2004، وانضمت ليبيا وجزر القمر عام 2006.

متى ارتفع عدد دولها ل 21 دولة؟

انضمت الصومال رسميا إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) لتصبح العضو 21 من دول الأعضاء في السوق، وذلك خلال اجتماع قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء، الذي احتضنه عاصمة زامبيا لوزاكا، فيما انضمت تونس رسمياً إلى السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي الكوميسا يوم 18 يوليو 2018.