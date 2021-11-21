تظاهر الآلاف فى أستراليا احتجاجا على قيود كورونا

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تجمع الآلاف في مسيرات في جميع أنحاء أستراليا السبت احتجاجا على القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا وحملات التطعيم.

وذكرت صحيفة (كانبرا تايمز) المحلية أنه في العديد من المدن، قوبل المتظاهرون المناهضون للإغلاق بمظاهرات مضادة لمن عبروا عن رسائل مؤيدة للتطعيم، ولم يتم الإبلاغ عن أي أعمال عنف من أي من الأحداث بينما في العاصمة الفيكتورية، كان وجود كبير للشرطة يراقب حشدين منفصلين في منطقة الأعمال المركزية بملبورن.

وخيم المتظاهرون خارج مبنى البرلمان في فيكتوريا طوال الأسبوع مطالبين بإلغاء مشروع قانون مكافحة الجائحة، الذي أصدرته حكومة الولاية حيث انضم إليهم آلاف آخرون اليوم السبت في مسيرة عبر المدينة.

وأوضحت الصحيفة أن مشروع القانون كما قدمته الحكومة الفيكتورية لرئيس الوزراء سيسمح بالإعلان، إلى أجل غير مسمى عن الجائحة وحالة الطوارئ، ويمنح وزير الصحة سلطة إصدار أوامر صحية عامة واسعة النطاق، ويمنح الضباط المفوضين سلطة احتجاز الأشخاص تحت الحجر الصحي.