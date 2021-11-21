تحرير 26 محضرًا لمخابز مخالفة فى مركز الفشن جنوب بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نظمت مديرية التموين بمحافظة بنى سويف برئاسة المهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين، حملة تموينية على مخابز بمركز الفشن بعد ورود شكوى من أهالى قرية شنرا بالفشن من سوء حالة رغيف الخبز والتى كان المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم مسؤولى التموين ببحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأسفرت الحملة التى قادها المهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين، عن تحرير 26 محضرًا لمخالفات بتلك المخابز، وتنوعت ما بين 7 لإنتاج خبر غير مطابق، و2 للتصرف فى الحصة، و4 لإنتاج خبز ناقص الوزن، و5 محاضر لعدم وجود ميزان حساس وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و5 محاضر لتدنى مستوى النظافة وأدوات العجين، و3 محاضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطن من الماكينة.

وأكد وكيل وزارة التموين فى بيان له على المتابعة المستمرة لكافة المخابز البلدية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من الإنتاج بالوزن والمواصفات المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.