تحرير 19 مخالفة تموينية بملوى وإحالة 7 عاملين للتحقيق بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا جهودها لضبط الأسواق ورفع المخلفات الصلبة تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، حيث نفذت الوحدة المحلية بقرية الروضة التابعة لمركز ملوى جنوب المنيا حملة تموينية علي الأسواق العامة والجزارين وعدد من المخابز البلدية بنطاق الوحدة المحلية بالتعاون مع مكتب تموين الروضة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 19 مخالفة تموينية تنوعت مابين إنتاج خبز ناقص الوزن ، عدم إعطاء بون صرف ، عدم نظافة ، كما تم تحرير 5 محاضر لعدد من الجزارين للذبح خارج السلخانة وتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال للمخالفين، كما تم إحالة 7 عاملين للتحقيق لعدم التزام الموظفين بمواعيد الحضور والانصراف.

وفى سمالوط تلقى عماد محمود أحمد نائب رئيس المركز إخطار من غرفة عمليات المركز تفيد بوقوع شجرة وقطع أسلاك الكهرباء نتيجة حالة الطقس السيء بقرية اطسا المحطة مما أدى إلى إعاقة حركة المرور.

وعلى الفور انتقال فريق الوحدة المحلية إلى مكان الأخطار و تم رفع الشجرة من على الطريق وعودة حركة السير، وبعد الانتهاء من رفع المعوقات بالطريق تلاحظ وجود كسر أحد أعمدة الإنارة المتهالكة بقرية اطسا وتم التغير وشد الأسلاك عليه وجارى توصيل الكهرباء مرة أخرى.