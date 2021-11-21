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تحت رعاية الرئيس السيسي.. مصر تستضيف فعاليات معرض "إيديكس 2021"

الأحد، 21 نوفمبر 2021 01:20 م
تحت رعاية الرئيس السيسي.. مصر تستضيف فعاليات معرض "إيديكس 2021" معرض إيديكس 2021
كتب زكى القاضى

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تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تستضيف جمهورية مصر العربية فعاليات المعرض الدولى الثانى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، وذلك بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 42 دولة فى الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

 

ويشارك فى فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما يضم المعرض 21 جناحًا دوليًا فى هذه الدورة، ومن المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد عن 30 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.


ايديكس 2021

معرض ايديكس

ايدكس 2021

السيسى

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