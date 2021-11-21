تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طفل "أبو الريش" لـ 24 نوفمبر

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على عرفان عبد الوهاب، بمعاقبة المتهمين بخطف طفل داخل مستشفى أبو الريش، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفل أبو الريش"، لجلسة 24 نوفمبر الجاري لحضور المتهمين من محبسهم.

صدر القرار برئاسة المستشار على عرفان عبد الوهاب، وعضوية المستشارين أسامة محمد علي و خالد عبد الرحمن سالم، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي و عبد المسيح فل.

وأسندت النيابة للمتهمة "ا.ح" تهمة خطف الطفل المجني عليه بالتحيّل، بأن تقابلت مع والدته بمستشفي أبو الريش مدعية أنها طبيبة بالمستشفي، وطلبت منها إنهاء إجراءات دخوله المستشفي ، وأخذت منها صغيرها مدعية زوراً توقيع الكشف الطبي عليه، وأنصرفت خارجة به خارج المستشفي قاصدة من ذلك إبعاده عنها وعن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تداخلت المتهمة في وظيفة عمومية " طبيبة بشرية بمستشفي أبو الريش للأطفال"، من غير أن يكون لها الصفة الرسمية من الحكومة، بأن أدعت لوالدة المجني عليه أنها طبيبة بالمستشفي، وأخذت صغيرها بحجة توقيع الكشف الطبي عليه بالمستشفى على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة للمتهم الثاني " ي.ا" تهمة الاشتراك مع المتهمة الأولي بطريقتي الاتفاق والمساعدة على خطف الطفل المجني عليه بالتحايل، بأن اتفق معها على خطف أى طفل من المترددين على المستشفى بغية ارتكابها للجرم المتفق عليه بينهما، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبيت بالتحقيقات.

كما اشترك مع المتهمة الأولى بطريقي الاتفاق والمساعدة على التداخل في وظيفة عمومية، بأن اتفق معها على الادعاء أنها طبيبة بمستشفي أبو الريش للأطفال كذباً، وساعدها بأن أمدها بالمعطف الطبي المضبوط بغية ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الأول، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.