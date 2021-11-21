بولندا تتبرع بـ200 ألف جرعة لقاح "كورونا" لمقدونيا الشمالية

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أعلنت بولندا السبت أنها أرسلت أكثر من 200 جرعة ألف لقاح من شركة فايزر المضاد لفيروس كورونا إلى مقدونيا الشمالية.

ونقلت صحيفة "بولاند إن" المحلية عن بيان أصدره مكتب الرئيس أنه تم تسليم اللقاحات الليلة الماضية في سكوبيه، خلال زيارة للزوجين الرئاسيين البولنديين في البلاد.

وأشرفت السيدة الأولى البولندية، أجاتا كورنهاوزر دودا، على مراسم التسليم بحضور نظيرتها المقدونية الشمالية، إليزابيتا جيورجيفسكا، ووزير الصحة في البلاد فينكو فيليبس. وقالت كورنهاوزر دودا "فقط بالمساعدة والتعاون الدولي يمكننا محاربة هذا العدو غير المرئي".

من جانبها قالت جورجيفسكا إن هذا التبرع عمل تضامني مطلوب في هذه الأزمة العالمية. وأضاف فيليبس أن بولندا من أوائل الدول التي أطلقت "آلية التضامن" والتبرعات باللقاحات.

وتبرعت بولندا بالفعل بنحو 15 مليون لقاح ضد كورونا لدول مختلفة مثل كينيا وجورجيا وأوكرانيا والجبل الأسود.