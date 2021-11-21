اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 نوفمبر 2021 04:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بولندا تتبرع بـ200 ألف جرعة لقاح "كورونا" لمقدونيا الشمالية

الأحد، 21 نوفمبر 2021 04:00 ص
بولندا تتبرع بـ200 ألف جرعة لقاح "كورونا" لمقدونيا الشمالية رئيس وزراء بولندا
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعلنت بولندا السبت أنها أرسلت أكثر من 200 جرعة ألف لقاح من شركة فايزر المضاد لفيروس كورونا إلى مقدونيا الشمالية.
ونقلت صحيفة "بولاند إن" المحلية عن بيان أصدره مكتب الرئيس أنه تم تسليم اللقاحات الليلة الماضية في سكوبيه، خلال زيارة للزوجين الرئاسيين البولنديين في البلاد.
 
وأشرفت السيدة الأولى البولندية، أجاتا كورنهاوزر دودا، على مراسم التسليم بحضور نظيرتها المقدونية الشمالية، إليزابيتا جيورجيفسكا، ووزير الصحة في البلاد فينكو فيليبس. وقالت كورنهاوزر دودا "فقط بالمساعدة والتعاون الدولي يمكننا محاربة هذا العدو غير المرئي".
 
من جانبها قالت جورجيفسكا إن هذا التبرع عمل تضامني مطلوب في هذه الأزمة العالمية. وأضاف فيليبس أن بولندا من أوائل الدول التي أطلقت "آلية التضامن" والتبرعات باللقاحات.
 
وتبرعت بولندا بالفعل بنحو 15 مليون لقاح ضد كورونا لدول مختلفة مثل كينيا وجورجيا وأوكرانيا والجبل الأسود.

بولندا

لقاح كورونا

فايزر

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة