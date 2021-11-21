بدء مبادرة الكشف عن فيروس سى لطلاب الصف الأول الإعدادى بمدارس الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أطلق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، شارة بدء فاعليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سى لطلاب الصف الأول الإعدادى بمدارس المحافظة، وذلك من داخل مدرسة أحمد عرابى الإعدادية بمدينة الزقازيق، بحضور رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، الدكتور جمال سلامة مدير عام فرع التأمين الصحى بالشرقية.

وأكد المحافظ، فى بيان له،على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء الحملة، حفاظًا على صحة وسلامة الأطقم الطبية وأبنائنا التلاميذ بمدارس المحافظة، ومشدداً على المتابعة المستمرة للفرق الطبية مقدمى الخدمة بالمبادرة الرئاسية، بالتعاون مع إدارة المدرسة، للتأكد من وصول الحالات الإيجابية بعد ظهور نتيجة الفحص الطبي، لتلقى العلاج اللازم بالمنافذ الطبية المخصصة لذلك، مضيفاً بأنه تم إعداد خطة عمل لضمان نجاح تنفيذ المبادرة ولتحقيق المستهدف منها، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى جميع المدارس الإعدادية بنطاق دائرة المحافظة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سى للصف الأول تستهدف الفحص الطبى لعدد 157الف 272 طالب وطالبة بمدارس المرحلة الإعدادية "العامة، والازهرية، والخاصة" بالريف والحضر بمحافظة الشرقية، مضيفاً بأن أعمال الفحص تتم من خلال 21 فريق طبي، تابع لفرع هيئة التأمين الصحى بالشرقية، والذى يتكون من "أطباء، وممرضين، وفنيين معامل، ومدخلين بيانات"، تقوم بتغطية 1560 مدرسة بالمحافظة، حيث يتم تسجيل جميع بيانات الطلاب بالمدارس على السيستم الخاص بوزارة الصحة، وإجراء الكشف عن الأجسام المضادة لـ"فيروس سي"، وفى حالة إيجابية النتائج، يتم تحويل الطالب أو الطالبة الى عيادات التأمين الصحى بالزقازيق وبلبيس وههيا، لاستكمال الفحوصات الطبية، ومن ثم تقديم العلاج اللازم لهم.

ومن جانبه أوضح مدير عام فرع التأمين الصحى بالشرقية أن الهيئة قامت بوضع خطة عمل لمسح تلاميذ الصف الأول الإعدادى بالمدارس ليتم إرسال نتيجة الحالات السلبية لعيادة التأمين الصحي، والإيجابية بمظروف مغلق لمنسق الحملة للتواصل مع أولياء الأمور وإبلاغهم بنتيجة السحب لأبنائهم من خلال الفرق الطبية المشاركة فى تنفيذ الحملة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أن هذه المبادرة تأتى إستكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، والتى انطلقت منذ أول مارس من العام قبل الماضي، وتم خلالها إجراء الفحوصات اللازمة وتقديم الخدمة الطبية لأكثر من 3 مليون و 777 ألف مواطن على مستوى المحافظة، وتم تقديم علاج الفيروسات الكبدية بالجرعات الثلاثة لأكثر من 68 ألف مواطن، وتقديم علاج الأمراض غير السارية والمزمنة لأكثر من 52 ألف مواطن بمحافظة الشرقية.