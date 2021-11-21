اليوم السابع
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بث مباشر.. الحياة تعود لطبيعتها على كورنيش الإسكندرية بعد النوة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 06:42 م
بث مباشر.. الحياة تعود لطبيعتها على كورنيش الإسكندرية بعد النوة الحياة تعود لطبيعتها على كورنيش الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف، حول عودة الحياة لطبيعتها على كورنيش الإسكندرية ، وانتشار عربات الذرة المشوى والترمس والبطاطا، مع رسم السحاب لوحة فنية فى سماء الإسكندرية يعد انتهاء النوة وتوقف الأمطار. 

وكانت بعض مناطق الكورنيش والطرق الرئيسية تعطل فى حركة المرور بسبب تراكمات مياه الأمطار وارتفاع منسوبها بالشوارع، حيث شهد كورنيش المنتزه تراكم ميله الأمطار شرقا وشهدت منطقة لوران شرق الإسكندرية غرق كورنيش الإسكندرية، وتعطل حركة المرور بسبب تراكم مياه الأمطار ووصولها إلى حد الرصيف وارتفاع فى منسوب المياه بالشوارع الرئيسية.

من جانبه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تقرر تعطيل العمل اليوم الأحد بجميع المصالح الحكومية عدا مرافق المياه والصرف الصحى والإسعاف والكهرباء وغيرها من المرافق الضرورية وذلك لمواجهة تلك الظروف والآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ الذى تمر به محافظة الإسكندرية.

وحذر المحافظ المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا فى حالة الضرورة القصوى، وفى حالة النزول لابد من إتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة عنها حفاظا على سلامتهم.

يستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها الجهات المسئولة. وذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا على سلامة المواطنين.

كما أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة. 

وذلك نظرًا لاستمرار سوء الأحوال الجوية ووفقًا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى تشير إلى تعرض المحافظة لاستمرار موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية. 

يستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

 


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