انهيار سقف شرفة عقار بالإسكندرية بسبب الأمطار الرعدية.. التفاصيل

وشهدت شوارع محافظة الإسكندرية ارتفاع منسوب مياه الأمطار بعد هطول أمطار غزيرة على المحافظة تسببت فى عدم قدرة الشنايش لاستيعاب ميته الأمطار وتراكمها فى عدد من المناطق منها سبورتنج شارع عمرو لطفى ، كوبرى كليوباترا، نفق 45 .

وأعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، فى وقت سابق عن تعطيل الدراسة، بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها أون لاين وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، وتأجيل امتحانات للطلاب الذين لديهم امتحانات فى موعد آخر، وذلك نظرًا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والأمطار الرعدية الغزيرة التى تشهدها المحافظة وتستمر خلال الساعات القادمة، وفقا للأرصاد الجوية.