اليوم السابع
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الأحد، 21 نوفمبر 2021 09:03 م
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اندلاع حريق محدود في كشك بجوار مستشفى بنى سويف الجامعي

الأحد، 21 نوفمبر 2021 08:02 م
اندلاع حريق محدود في كشك بجوار مستشفى بنى سويف الجامعي مطافى صورة ارشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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نشب حريق محدود منذ قليل في كشك، أمام مبنى مستشفى بنى سويف الجامعي بمدينة بنى سويف، وتمت السيطرة على الحريق قبل وصول النيران الى المباني المجاورة.

وفوجئ أهالي منطقة مستشفى بنى سويف الجامعي، باندلاع حريق بأحد الأكشاك امام مستشفى بنى سويف الجامعي وعلى الفور تمت السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن بنى سويف بلاغا بوقوع حريق محدود في كشك امام مستشفى بنى سويف الجامعي.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية امن بنى سويف بسيارات اطفاء الى موقع البلاغ للسيطرة على الحريق ومنع امتداده الى المباني المجاورة.

 


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