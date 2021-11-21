انتظام فتح بوغازى الإسكندرية والدخيلة واستمرار حركة الشحن والتفريغ

وفي ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 54 سفينة خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية ، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 28 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

وشدد الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي فضلا عن الرصد المستمر للحالة الجومائية حرصا على الأفراد والممتلكات.