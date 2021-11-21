اليوم السابع
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اليونسكو تنظم مؤتمرا عن المحيطات وعلاقتها بالتنمية فى الإسكندرية ديسمبر المقبل

الأحد، 21 نوفمبر 2021 12:54 م
اليونسكو تنظم مؤتمرا عن المحيطات وعلاقتها بالتنمية فى الإسكندرية ديسمبر المقبل منظمة اليونسكو
كتبت ـ منال العيسوى

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ينظم المعهد الوطني لعلوم المحيطات ومصايد الأسماك، بالتعاون مع منظمة اليونسكو "المؤتمر الإقليمي لإطلاق عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة في أفريقيا والدول الجزرية المجاورة"، في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر 2021، في محافظة الإسكندرية.

وسيوفر المؤتمر منتدى لتقييم حالة علوم وتكنولوجيا المحيطات في المنطقة،  بشأن كيفية دعم علوم المحيطات في أفريقيا وتركيزها على تحقيق النتائج المجتمعية التي يتطلبها العقد، وكذلك السعي إلى الحصول على اهتمام والتزام مجتمع علوم المحيطات بالمشاركة في عدد من الاتجاهات البحثية الضرورية للإدارة المستدامة للمحيطات.

واستعدادا لإطلاق المؤتمر، من المقرر عقد حلقات عمل قبل المؤتمر في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر 2021 عبر الإنترنت، حيث يتم تركيز حلقات العمل على أربعة مجالات، منها تغير المناخ والتلوث والضغوط البيئية الأخرى، واقتصاديات المحيطات والأمن الغذائى، ورصد المحيطات ورصدها والوصول إلى البيانات والمعلومات، وبناء القدرات وعلم المحيطات.


اليونسكو

علوم المحيطات

التنمية المستدامة

منظمة اليونسكو

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