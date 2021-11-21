اليوم.. قضايا الدولة تنظم ورشة عمل عن تفادى لجوء المستثمرين للتحكيم الدولى

كتب إبراهيم قاسم

تنظم هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين مصطفى رئيس الهيئة وتحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الأحد، ورشة عمل عن التحكيم الدولي وتفادي الأخطاء التي تؤدي إلى لجوء المستثمرين للتحكيم الدولي.

وتعقد ورشة العمل على مدار يومي الموافقين 21 و22 نوفمبر الجارى، بقاعة مؤتمرات وزارة الطيران المدني. ويفتتح المستشار عمر مروان وزير العدل ورشة العمل حيث من المقرر أن يلقى فيها كلمة حول دور هيئة قضايا الدولة فى التحكيم الدولي والاجراءات الواجب اتخاذها لتفادي الأخطاء التي تؤدي إلى لجوء المستثمرين.