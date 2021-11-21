اليوم السابع
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اليوم.. جامعة حلوان تطلق مسابقة دورى المعلومات العلمية على مستوى الكليات

الأحد، 21 نوفمبر 2021 09:00 ص
اليوم.. جامعة حلوان تطلق مسابقة دورى المعلومات العلمية على مستوى الكليات جامعة حلوان
كتب ـ محمد صبحى

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تنطلق اليوم الأحد، فعاليات مسابقة دورى المعلومات العلمية، والتى تنظمها إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بـ جامعة حلوان،  على مستوى كليات الجامعة، ويأتى ذلك فى إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية العلمية والتكنولوجية التى تساهم فى توسيع مدارك الطلاب وإكسابهم خبرات عملية تساعدهم فى المنافسة بقوة فى سوق العمل. 
 
ومن المقرر أن تستمر  فعاليات المسابقة في الفترة من الأحد 21 نوفمبر وحتى الخميس 25 نوفمبر، ويشارك في المسابقة فريقين من كل كلية، الفريق مكون من ثلاث طلاب والمسابقة مقسمة على قسمين مسابقة للكليات المتخصصة علمياً والكليات الغير متخصصة. 
 
ويأتى تنظيم المسابقة تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة ، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف هشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وراشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي. 
 
 

جامعة حلوان

ممدوح مهدى

كليات جامعة حلوان

الأنشطة الطلابية

مسابقة دورى المعلومات

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