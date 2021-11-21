اليوم السابع: الكوميسا على أرض مصر بشعار "التكامل الاقتصادى الأفريقى"

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر، غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل استضافة العاصمة الإدارية القمة 21 من "الكوميسا" تحت شعار "التكامل الاقتصادى الأفريقى"، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات من الرئيس السيسى بتوفير الآليات اللازمة للتحول نحو الرى الحديث.. وغيرها من القضايا المهمة.

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